Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о преимуществах сертификатов

Жители Подмосковья, получившие сертификаты на переселение из аварийного жилья, могут выбрать новую квартиру в любом округе региона. В числе доступных вариантов — современные жилые комплексы в Подольске и Павловском Посаде.

Проект «Советская 18», также известный как «Мессиер18», возвели в зеленой части Подольска, рядом с лесными массивами и парками. Комплекс включает два 17-этажных дома, построенных по монолитной технологии.

Архитектура выделяется яркими фасадами и панорамным остеклением, создающим эффект меняющегося внешнего облика. На территории оборудованы детские и спортивные площадки, предусмотрены парковочные места. В пешей доступности находятся образовательные учреждения, медицинские объекты и спортивная инфраструктура, а неподалеку расположен парк «Дубрава» с зонами отдыха у воды.

В комплексе «На улице Южная» в Павловском Посаде предлагают квартиры с продуманными планировками и хорошей естественной освещенностью. В домах установили современные стеклопакеты, а на первых этажах разместили коммерческие помещения.

Для жителей предусмотрели открытый паркинг, благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками, а также зоны отдыха. В шаговой доступности — школы, детские сады, магазины и другие объекты повседневной инфраструктуры.