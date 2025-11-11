Жителям аварийного фонда в Богородском округе вручили ключи от новых квартир

В уютный многоквартирный дом, расположенный на улице Юбилейной в Ногинске, переедут шесть семей. Ранее они проживали в аварийных условиях.

Среди новоселов — жители дома 20а по улице Рабочей и дома 22/1 в тупике Картонный в Ногинске, а также дома 10а в Троицком переулке в Электроуглях. Теперь семьи могут наслаждаться современными удобствами.

Глава округа Игорь Сухин поздравил новоселов, пожелав им счастья и благополучия в новых стенах. Он подчеркнул, что это событие является важным шагом к улучшению качества жизни на территории округа.

В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Богородский округ активно работает над улучшением жилищных условий. Новый дом расположен в живописной зеленой зоне, всего в нескольких минутах от центра города и с развитой инфраструктурой, включая детские сады, школы и современную детскую площадку.