Жителя Воскресенска оштрафовали за незаконный сброс стройматериалов

Камеры видеонаблюдения в Воскресенске зафиксировали, как водитель «Газели» сбрасывает строительный мусор в селе Федино. В администрации напомнили, что за подобное нарушение могут оштрафовать.

В Воскресенске продолжают бороться с незаконным сбросом строительных отходов. В этом помогают камеры «Безопасного региона».

Система зафиксировала нарушение на контейнерной площадке в селе Федино у дома № 5а.

В администрации напомнили, что строительный мусор выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов запрещено. На сайте Министерства экологии есть реестр легальных перевозчиков, к кому жители могут обратиться и отправить заявку. Отходы заберут через сутки, отвезут на переработку и утилизацию, а заказчику предоставят талон с полигона и акт выполненных работ.

За неправильный сброс строительных отходов граждан оштрафуют до 70 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч, и юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».