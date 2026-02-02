Жителя Видного будут судить за разбой и убийство

По данным следствия, 6 октября 2011 года Козин в состоянии алкогольного опьянения сговорился с соучастником о разбое. Они планировали напасть на квартиру знакомого. В результате нападения пострадавший получил несколько ножевых ранений и скончался на месте. Злоумышленники похитили золотую цепочку с крестиком.

Кроме того, 24 февраля 2013 года Козин с соучастниками напали на продавца магазина «Хороший» в Ленинском городском округе. Угрожая пистолетом, они нанесли продавцу несколько ударов по голове и похитили из кассы более 65 тысяч рублей.

После совершения преступлений Козин долгое время скрывался от правоохранительных органов. Однако в 2025 году его личность была установлена, и он был задержан. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу, вину он признал полностью. Соучастники Козина ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы.