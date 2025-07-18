Жителя Пушкино приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство знакомого

Пушкинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя. Тимура Саидахметова признали виновным в убийстве и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственный обвинитель предоставил неопровержимые доказательства вины подсудимого. Суд решил, что злоумышленник не заслуживает снисхождения.

В своей квартире в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года преступник нанес удар ножом в шею своего знакомого. В этот момент Саидахметов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Из-за сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.

Чтобы избежать ответственности, подсудимый расчленил труп. Часть останков он выкинул в разных местах округа, а другую — сжег у себя на даче.

Приговор суда в законную силу еще не вступил. В ведомстве отметили, что ранее присяжные заседатели дважды оправдывали виновного, но решения были оспорены и отменены.