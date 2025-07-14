Жителя Москвы оштрафовали на полмиллиона за незаконную свалку в Сергиевом Посаде

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья. Ведомство потребовало от жителя столицы возместить ущерб на 480 тысяч рублей за незаконную свалку в Сергиево-Посадском округе в деревне Шарапово.
На участке гражданина инспекторы обнаружили более 500 кубометров отходов, площадь перекрытия составила 544 квадратных метра. Суд вынес решение — ответчику придется возместить ущерб.
Напомним, что ранее Арбитражный суд столицы взыскал почти 63 миллиона рублей за свалку около деревни Горицы в Клину.
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