Жителя Москвы будут судить за хищение более 73 миллионов рублей

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против 20-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении 27 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля по июнь 2024 года обвиняемый, откликнувшись на предложение о заработке в интернете, вступил в преступную группу. Он активировал более 85 абонентских номеров, которые затем использовались для мошенничества через мессенджеры. В результате пострадали 27 человек, общий ущерб превысил 73 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Истринский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников группы дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.