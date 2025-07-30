Жителя Балашихи осудят за отравление родственников и друзей

Житель Балашихи отравил своих родственников, чтобы получить наследство. Он подмешивал яд в напитки и еду, а затем угощал своих близких. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд.

По версии следствия, в 2023 году мужчина решил завладеть имуществом родственников, чтобы расплатиться с кредитными организациями — его долг превышал три миллиона рублей. Для этого он разработал план их отравления.

Для начала мужчина испытал действие ядов на своей девушке. В январе 2024 года он приготовил ей алкогольный напиток, в который подмешал вещество. В результате девушку госпитализировали, благодаря слаженной работе врачей ее удалось спасти. При этом пока она находилась в медучреждении, злоумышленник воспользовался ее мобильным телефоном, чтобы оформить два кредита общей суммой более 570 тысяч рублей.

В феврале 2024 года молодой человек угостил отравленным ягодным морсом своего друга. Пострадавший скончался через два дня в больнице. Затем мужчина решил расправиться со своей бабушкой и проживающим с ней дядей, рассчитывая получить имущество в наследство. Для этого он добавил яд им в соль, лекарства и напитки. В результате пожилая женщина умерла, а здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

Желая стать наследником, молодой человек также решил устранить мать и ее мужа, а также их наследницу — несовершеннолетнюю дочь. Для этого он добавлял ядовитые вещества им в продукты. Родственники быстро обратились за медицинской помощью и сильно не пострадали.

Кроме того, в мае 2024 года мужчина попытался отравить брата своей девушки, которому не хотел возвращать долг. Он приготовил рулет с ядом и предложил его жертве. Благодаря своевременной медицинской помощи молодой человек выжил, однако его здоровью нанесли тяжкий вред.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.