Жители Звенигорода убрали мусор на берегу Москвы-реки

Каждую субботу жители Звенигорода Одинцовского округа устраивают пешеходные прогулки вдоль берега Москвы-реки. Протаптывают дорожки для удобства туристов и по пути собирают мусор.

Энтузиастов собрала жительница Звенигорода Татьяна Коновалова. «Я создала группу в Telegram. Откликнулось много желающих. Люди любят пешие прогулки. По обочине автодороги ходить неудобно. А берег реки — самое подходящее место. В Звенигород приезжают на электричках даже из других городов», — рассказала активистка.

Сейчас добровольцы протаптывают дорожку вдоль Москвы-реки от стадиона «Спартак». Она проходит вплоть до пляжа около санатория «Связист». Активисты собираются проложить еще один маршрут по берегу реки до Саввинского монастыря.

Волонтеры дошли даже до деревни Дютьково. Эта пешеходная тропинка тоже пользуется популярностью. Помогает энтузиастам депутат округа Дмитрий Александров. Он руководит ремонтно-эксплуатационной службой Звенигорода. Сотрудники его предприятия уже начали расчищать берег реки от валежника и мусора.

В апреле на берегу реки в окрестностях санатория «Связист» проведут субботник.