Жители Жуковского возложили цветы в память о трагедии в Беслане

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября горожане собрались на Быковском кладбище Жуковского округа. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, которые унесли жизни более 300 человек, в том числе 186 детей.

Памятное мероприятие, посвященное 20-ой годовщине со дня трагических событий в школе города Беслана, объединило депутатов, представителей жуковского благочиния, Северной Осетии, сотрудников МЧС, курсантов жуковского военно-патриотического клуба «Каскад», кадетов из лицея № 14 и местных жителей.

Сотрудники жуковского отряда Центроспас Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин погибли в той спасательной операции. Валерию Замараеву присвоили звание «Герой России», а Дмитрия Кормилина наградили Орденом Мужества. Улицу Спасателей в Жуковском назвали в честь героев.

Акцию памяти завершили возложением цветов и полетом вертолета над местом захоронения погибших.

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