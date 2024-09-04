Жители Жуковского возложили цветы в память о трагедии в Беслане
В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября горожане собрались на Быковском кладбище Жуковского округа. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, которые унесли жизни более 300 человек, в том числе 186 детей.
Памятное мероприятие, посвященное 20-ой годовщине со дня трагических событий в школе города Беслана, объединило депутатов, представителей жуковского благочиния, Северной Осетии, сотрудников МЧС, курсантов жуковского военно-патриотического клуба «Каскад», кадетов из лицея № 14 и местных жителей.
Сотрудники жуковского отряда Центроспас Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин погибли в той спасательной операции. Валерию Замараеву присвоили звание «Герой России», а Дмитрия Кормилина наградили Орденом Мужества. Улицу Спасателей в Жуковском назвали в честь героев.
Акцию памяти завершили возложением цветов и полетом вертолета над местом захоронения погибших.
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