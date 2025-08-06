Жители Жуковского приняли участие в Чемпионате России по легкой атлетике

В Санкт-Петербурге на стадионе «Приморец» состоялся летний лично-командный Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет. Турнир, являющийся ключевым событием легкоатлетического сезона, собрал под свои знамена сильнейших атлетов-ветеранов со всей страны.

В этом году за медали боролись 720 спортсменов, представляющих 68 регионов России. Команду Московской области, представлявшую регион на этих соревнованиях, составили 50 участников, среди которых были и трое спортсменов из Жуковского.

Елена Плеханова завоевала сразу две золотые медали на дистанциях 5000 и 10000 метров в спортивной ходьбе, став двукратной чемпионкой России в своей возрастной категории.

Евгений Иванов одержал победу в прыжках в длину и тройном прыжке. Кроме того, он внес вклад в командный успех, установив новый национальный рекорд в эстафете 4×100 метров в составе сборной команды, куда также вошли Дмитрий Яхин, Павел Оборин и Александр Кутляев.

Сергей Матвеев также не остался в стороне от общего успеха и дополнил триумфальное выступление своих земляков, завоевав бронзовую медаль в метании диска.