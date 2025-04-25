Жители Жуковского примут участие во всероссийском субботнике 26 апреля

Главными локациями Всероссийского субботника, которой пройдет в Жуковском 26 апреля, станут Треугольный лес и лес вблизи станции «Отдых». Горожане приведут в порядок и несколько дворов.

Участников субботника ждут в 10:00 в Треугольном лесу рядом с памятником Валерию Чкалову в Жуковском. Также в 10:30 состоится сбор всех желающих на площади Московская у входа в лес. Весь инвентарь для уборки выдадут в локациях проведения субботников.

Помимо этого, жители Жуковского вместе с представителями управляющих компаний приведут в порядок городские дворы. Участников ждут в 10:00 по следующим адресам: улица Гагарина, дом № 17, улица Мясищева, дом № 26, улица Строительная, дом № 14 корпуса, № 1, № 2, № 3, № 4, улица Гудкова, дом № 1, улица Дугина, дом № 17, улица Грищенко, дом № 4.

Во дворах по адресам: улица Амет-хан Султана, дом № 13 А, дом № 15, корпуса № 1, № 2, № 3, № 4 субботники стартуют в 11:00. Специалисты управляющих компаний выдадут горожанам все инструменты в местах проведения уборки.