Жители Жуковского написали «Большой этнографический диктант»

В округе жители приняли активное участие во всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Местом проведения стала школа № 9, распахнувшая свои двери для всех желающих проверить свои знания об истории, культуре и традициях народов, населяющих Российскую Федерацию.

Организаторы акции подготовили два варианта заданий, учитывая возрастные особенности участников. Взрослым участникам было предложено ответить на 30 вопросов, охватывающих широкий спектр тем, связанных с этнографией России. Для юных жуковчан, школьников разного возраста, был разработан облегченный вариант, включающий 20 вопросов, адаптированных к их уровню знаний.

Вопросы были посвящены истории, культуре, традициям, обычаям и языкам различных народов, проживающих на территории России, от самых многочисленных до малочисленных этнических групп.

«Принимая участие в „Большом этнографическом диктанте“, жители Жуковского получили уникальную возможность проверить свой уровень этнографической грамотности, расширить свои знания о многообразии культурного наследия России», — сообщили организаторы.

Результаты «Большого этнографического диктанта» будут подведены 12 декабря. Узнать свои результаты участники смогут на официальном сайте акции, где будут опубликованы правильные ответы и подробный анализ заданий.