Жители ЖК «Весна» обсудили работу ТСЖ с властями Пушкинского

26 января уполномоченный главы округа Нина Ушакова и председатель Совета депутатов Артем Садула встретились с жителями жилого комплекса «Весна». Это уже третья встреча за последние месяцы.

Жители жалуются на сложности во взаимодействии с правлением товарищества собственников жилья «Весна». Основная проблема — недостаточная коммуникация. Ранее жители дважды обращались в администрацию с коллективными просьбами о помощи. Среди проблем — неудовлетворительное состояние дворовых территорий и непонятные ограничения для автомобилистов, введенные дорожными знаками без согласования с большинством жильцов.

На этот раз поводом для встречи стало качество водоснабжения. К беседе присоединился руководитель Ивантеевского Водоканала. Представитель организации объяснил жителям причины проблемы и пути ее решения.

Кроме того, жители узнали, что четыре года назад новые насосы были закуплены не товариществом, а Ивантеевским Водоканалом. Тогда из-за поломки оборудования инженерных систем люди остались без воды на две недели.

Нина Ушакова заверила, что администрация и Совет депутатов продолжают поддерживать связь с жителями и готовы оказывать содействие в решении возникающих вопросов.