Жители ЖК «Солнечная система» в Химках вышли на всероссийский субботник

На уборку вышли местные жители, специалисты управляющей компании, а также депутат Надежда Смирнова. Горожане привели в порядок аллею и подготовили территорию для дальнейшей высадки деревьев.

«Ранее жители обращались ко мне с просьбой организовать субботник. И вот сегодня мы собрались с активистами, чтобы убрать территорию жилого комплекса», — поделилась Надежда Смирнова.

Помимо этого, очистили от мусора, сухих веток и опавших листьев Химкинский лесопарк. Во время субботника участников подбадривала веселая музыка. Надежда Смирнова вручила самым активным жителям благодарственные письма.

Напомним, что в Химках продолжается голосование за объекты благоустройства. Все желающие могут выбрать одну из четырех локаций: городской парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина и сквер «Дубовая роща» в Левобережном. Проголосовать можно на портале «Госуслуги», перейдя по ссылке, а также в любом отделении Многофункционального центра.