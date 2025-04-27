Жители ЖК «Солнечная система» в Химках вышли на всероссийский субботник
На аллее имени Германа Титова близи жилого комплекса «Солнечная система» в Химках прошел Всероссийский субботник. Самых активных участников наградили благодарственными письмами.
На уборку вышли местные жители, специалисты управляющей компании, а также депутат Надежда Смирнова. Горожане привели в порядок аллею и подготовили территорию для дальнейшей высадки деревьев.
«Ранее жители обращались ко мне с просьбой организовать субботник. И вот сегодня мы собрались с активистами, чтобы убрать территорию жилого комплекса», — поделилась Надежда Смирнова.
Помимо этого, очистили от мусора, сухих веток и опавших листьев Химкинский лесопарк. Во время субботника участников подбадривала веселая музыка. Надежда Смирнова вручила самым активным жителям благодарственные письма.
Напомним, что в Химках продолжается голосование за объекты благоустройства. Все желающие могут выбрать одну из четырех локаций: городской парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина и сквер «Дубовая роща» в Левобережном. Проголосовать можно на портале «Госуслуги», перейдя по ссылке, а также в любом отделении Многофункционального центра.