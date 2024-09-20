Жители Зарайска смогут задать вопросы по ТКО региональному оператору

Региональный оператор ТКО возобновил прием населения в Зарайске. Жители могут задать вопросы о вывозе мусора и оплате такой услуги.

Вопросы могут касаться перерасчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, периодичности вывоза мусора, а также других тем в этой области.

«Необходимость возобновить прием населения региональным оператором „Каширский“ обсуждали с коллегами на одном из совещаний. Очень важно, чтобы жители могли „из первых уст“ получать необходимые разъяснения, касающиеся сферы обращения с ТКО, решать все возникающие вопросы непосредственно с представителем регионального оператора. Сегодня можем сказать, что это взаимодействие налаживается», — прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Специалист готов принимать жителей в доме № 9 в микрорайоне № 1 по пятницам с девяти утра до пяти вечера.

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