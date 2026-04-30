Жители Зарайска смогут выбрать общественные пространства для благоустройства до 12 июня

До 12 июня у жителей Зарайска есть возможность определить, какие общественные пространства в округе будут благоустроены в ближайшие годы. Принять участие могут все жители старше 14 лет.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которому дал старт Владимир Путин, проходит на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В Зарайске на голосование вынесены три территории: сквер на улице Власова, территория на улице Академика Виноградова и территория на улице Октябрьской. Именно эти пространства могут стать следующими точками притяжения для семей с детьми, молодежи и всех, кто любит активный и комфортный отдых.

Предыдущие проекты благоустройства, выбранные жителями, уже преобразили округ. Благодаря победе во всероссийском голосовании в Зарайске появились набережная реки Осетр и территория вокруг кремля с улицей Музейной. А в прошлом году по итогам голосования началось комплексное обновление Беспятовского пруда — здесь установят освещение, видеокамеры, детские и спортивные площадки, скейт-парк и удобные дорожки. Работы на пруду продолжаются и завершатся в этом году.

Жительница Зарайска, пенсионерка Галина Сергеевна рассказала: «Я каждый день хожу с внуком по улице Октябрьской. Очень ждем, когда и ее приведут в порядок. Уже участвовала в голосовании за поселок ЗСМ — и вижу, как он преобразился. Обязательно проголосую и сейчас. Это наша возможность повлиять на то, каким станет город».

За последние пять лет в Подмосковье благоустроено почти 160 общественных пространств: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных, 50 скверов. Финансирование программы с 2021 года выросло более чем вдвое. В 2026 году в регионе планируется привести в порядок около 70 объектов — от парков и набережных до скверов и архитектурных стел.

Выбранные жителями объекты войдут в новую народную программу «Единой России» на следующие пять лет. Также направить свои предложения по благоустройству и другим сферам можно в общественной приемной партии по адресу: улица Ленинская, дом 46, на сайте естьрезультат.рф и по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50.