Жители Зарайска смогут выбрать объекты для благоустройства

С 21 апреля жители округа получили возможность внести свой вклад в преображение территорий. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» началось голосование за выбор территории, которая получит финансирование на благоустройство в ближайшем будущем.

На рассмотрение вынесено три проекта, каждый из которых имеет потенциал стать точкой притяжения для жителей и гостей Зарайска.

Сквер в селе Макеево, расположенный рядом с мемориалом Великой Отечественной войны по адресу: ул. Центральная, д. 15, общественная территория на улице Пушкарской в Зарайске, а также Беспятовская роща в Зарайске.

Как пояснил начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального округа Зарайск Кирилл Завгородний, для каждой из предложенных территорий разработаны свои концепции благоустройства.

«На улице Пушкарской в настоящий момент есть пустырь с тропинкой и памятный знак писателю Шолохову. Здесь в случае победы в голосовании может появиться дорожно-тропиночная сеть, зоны отдыха и освещение», — добавил Кирилл Завгородний.

Для того, чтобы принять участие в голосовании и поддержать понравившийся проект, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг. Сделать это можно самостоятельно или обратившись за помощью к волонтерам, которые будут дежурить в общественных местах и оказывать содействие всем желающим.