Жители Зарайска проголосовали за объекты благоустройства

Округ участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. С момента запуска голосования, по последним данным, более 2,5 тысяч зарайцев уже выразили свое мнение, проголосовав за те территории, которые, по их мнению, требуют обновления.

В рамках голосования жителям предложено выбрать одну из трех территорий, которая, по их мнению, должна стать приоритетной для проведения работ по благоустройству. В списке — сквер у мемориала Великой Отечественной войны в селе Макеево, расположенный по адресу улица Центральная, дом № 15, общественная территория на улице Пушкарской, а также зона в Беспятовской роще.

По текущим результатам, лидером голосования является сквер у мемориала в селе Макеево, который уже набрал 1677 голосов. На втором месте находится общественная зона в Беспятовской роще, за которую проголосовали 774 человека. Третье место занимает территория на улице Пушкарской, за которую отдали свои голоса 169 жителей.

Голосование проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».