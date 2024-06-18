Жители Зарайска приняли участие в областном конкурсе на лучший подъезд

Второй подъезд жилого дома № 32 в Первом микрорайоне в Зарайске представлен на конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Он прошел на третий этап благородя необычным росписям на стенах с главными достопримечательностями и пейзажами городского округа.
Комиссия, в состав которой вошли представители Министерства ЖКХ Московской области, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и сотрудники управляющей компании, проверила качество выполненного ремонта и нынешнее состояние подъезда, пообщалась с жильцами.
«Нам хочется, чтобы каждый год один или два таких подъезда в округе делали. Мы уже договорились, какой следующий подъезд будет разрисован. В этот раз тематика — семья», — поделился глава округа.
Подъезд отремонтировали благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Росписи на стенах выполнили педагоги Детской школы искусств имени Голубкиной. Все изменения предварительно согласовали с жителями.