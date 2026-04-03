Жители Зарайска подали заявки на предварительное голосование «Единой России»

Более 420 кандидатов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области за две недели с начала регистрации. Среди них — представители бюджетной сферы, общественники, предприниматели, участники специальной военной операции.

Активно включаются в процесс и жители Зарайска. Несколько зарайцев уже подали заявки, чтобы побороться за право представлять партию и свой округ на выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и местные советы депутатов.

Меньше трети от общего числа кандидатов составляют действующие депутаты партии, остальные — новые лица, в том числе много молодежи до 35 лет.

«Предварительное голосование — это открытая и честная процедура, где кандидатов определяют сами жители. Я рад, что зарайцы активно включаются в этот процесс. Уже есть заявки от наших земляков — неравнодушных, деятельных людей, которые хотят менять жизнь округа к лучшему. Приглашаю всех жителей Зарайска принять участие: выдвигаться самим или прийти голосовать. Ваш голос — решающий», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко.

«Единая Россия» — единственная политическая сила в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов путем открытого всенародного голосования. С 2009 года эта норма обязательна для всех кандидатов партии. Заявиться может любой гражданин России от 18 лет, не являющийся членом другой партии (в том числе беспартийный), не имеющий судимости и зарубежных активов.

Голосование пройдет в электронном формате через авторизацию на портале «Госуслуги». Персональные данные и тайна голосования защищены. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, регистрация избирателей пройдет с 20 апреля по 29 мая, электронное голосование состоится с 25 по 31 мая на сайте.