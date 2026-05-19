Жители высадили сад дружбы и заложили капсулу времени в Ленинском округе

В Ленинском городском округе семьи участников танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» высадили «Сад дружбы». Акция была приурочена к 21-летию клуба и объединила детей, родителей и тренеров.

На территории будущей парковой зоны появились новые деревья и кустарники, которые посадили семьи воспитанников клуба. Инициатива стала частью традиционного завершения танцевального сезона и собрала около 70 семей. Высаженные растения включают бересклет, клены, пузыреплодник и барбарис.

«Наша главная задача состоит не в организации развлекательного формата, а в том, чтобы через активные формы работы и общественную вовлеченность формировать у детей уважение к стране. Мы хотели сделать подарок городу, в котором живем и развиваемся. В клубе есть традиция семейного пикника в конце сезона, и в этом году мы решили посадить деревья и создать особую атмосферу», — сказал руководитель клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин.

В рамках акции участники также подготовили послания в будущее. Их поместили в капсулу времени, которую планируют открыть в 2035 году, к 30-летию клуба. Эта часть программы стала одной из центральных для детей и родителей.

После посадки деревьев семьи провели время на совместном пикнике. По информации пресс-службы главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, проект направлен на развитие спортивных навыков и укрепление семейных связей через совместную деятельность.