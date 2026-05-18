Жители высадили более 150 деревьев в Лазутинском парке в Одинцове

Акция «Сад памяти» прошла 16 мая в Лазутинском парке Одинцовского округа. Участники высадили 125 хвойных и 30 лиственных деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

В посадке деревьев приняли участие жители округа, общественные активисты и представители Совета Федерации. Для новой аллеи выбрали разные виды растений, среди которых сосны, липы, клены и лиственницы. Работы стали частью международного проекта по восстановлению лесов и сохранению памяти о погибших в годы войны.

В администрации округа сообщили, что акция продолжится до конца мая. С 20 апреля по 29 мая в муниципалитете организуют 21 площадку для озеленения. За это время в округе планируют высадить 2423 молодых дерева и кустарника. На общественных территориях появятся рябины, туи, плодовые деревья, а также сирень, кизильник, спирея и пузыреплодник.

«Мы вспоминаем людей, которые защищали Родину, прошли через тяжелые испытания и подарили нам мирную жизнь. Деревья высаживают как знак памяти о героях Великой Отечественной войны», — сказал глава округа Андрей Иванов.

Председатель комитета Совета Федерации Александр Двойных обратил внимание на участие молодежи в акции. По его словам, такие события помогают сохранять связь поколений и напоминают о подвигах защитников страны.

«Сегодня рядом с нами много детей и подростков. Они уже не могут лично поговорить с ветеранами, но продолжают хранить память об их подвиге. Мы также должны быть благодарны бойцам, которые сейчас защищают страну», — подчеркнул Александр Двойных.

Проект «Сад памяти» действует с 2011 года. Изначально его создали для восстановления лесов после крупных природных пожаров. Сейчас акция объединяет экологические и патриотические задачи, а также помогает привлекать внимание к сохранению лесных территорий Подмосковья.