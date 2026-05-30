Жители выбрали участников предварительного голосования Чехова

В Московской области продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на предстоящие выборы. В Чехове в этой процедуре участвуют 12 человек, представляющих различные профессиональные сферы.

Предварительное голосование позволяет жителям определить, кого партия выдвинет на выборы в Государственную Думу, Московскую областную Думу и органы местного самоуправления. Среди претендентов в Чехове есть педагоги, медицинские работники, предприниматели и представители социальной сферы.

Одним из участников стал Алексей Кокорин. По его словам, решение принять участие связано с желанием заниматься развитием территории и решением актуальных вопросов округа.

«Главная мотивация — это желание реального участия в жизни нашего региона. Я вижу, как много у нас потенциала, но также понимаю, какие проблемы требуют решения. Я не хочу оставаться в стороне, хочу внести свой вклад в развитие нашего общего дома», — сказал Кокорин.

По данным организаторов, о намерении принять участие в голосовании уже заявили около 700 тысяч жителей Подмосковья. Это составляет примерно 11 процентов от общего числа избирателей региона. Активность жителей Чехова также остается высокой.

Своим мнением поделился местный житель Андрей Аркадьев. Он подчеркнул, что считает важным лично участвовать в выборе будущих кандидатов.

«Я принял решение участвовать в предварительном голосовании как избиратель, потому что для меня не безразлична судьба нашего региона. Важно, чтобы наши голоса были услышаны. Главное для меня — голосовать за своих. У нас много талантливых, неравнодушных людей, которые знают и любят нашу Родину и понимают, как развивать наш регион», — отметил Аркадьев.