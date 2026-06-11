Жители выберут территорию для благоустройства в Зарайске

Голосование за объекты благоустройства в муниципальном округе Зарайск продлится до 12 июня. Жителям предстоит определить одну из трех общественных территорий, которая получит обновление в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды.

В Московской области продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Свой выбор уже сделали более 725 тысяч жителей региона. Помощь в голосовании оказывают свыше четырех тысяч представителей движения «Волонтеры Подмосковья», которые работают на общественных площадках и в многофункциональных центрах.

Жители муниципального округа Зарайск также активно участвуют в выборе будущих объектов благоустройства. На голосование вынесены три территории: сквер на улице Власова, общественное пространство на улице Академика Виноградова и территория на улице Октябрьской. Победивший объект включат в планы дальнейшего развития округа.

Работа по обновлению общественных пространств в муниципальном округе Зарайск ведется последовательно. Ранее благоустроили территорию в поселке ЗСМ. В настоящее время продолжаются работы на улице Низовой и площади Пожарского. В ближайшие годы планируется привести в порядок территорию возле Беспятовского пруда во втором микрорайоне Зарайска, а также сквер в селе Макеево.

«Мы видим, что зарайцы активно участвуют в выборе территорий для благоустройства. Решение принимают сами жители, а наша задача заключается в том, чтобы воплотить этот выбор в жизнь», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Для этого необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуги» на специальной интернет-платформе. При необходимости помощь оказывают волонтеры.

Кроме того, в муниципальном округе Зарайск продолжается сбор предложений для новой народной программы партии на предстоящие пять лет. На сегодняшний день от жителей поступило более 700 инициатив. Передать свои предложения можно через общественную приемную на улице Ленинской, по телефону горячей линии или с помощью электронной формы на специализированном сайте.