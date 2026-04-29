Жители Воскресенска выберут объекты для благоустройства

Граждане старше 14 лет могут проголосовать за парки, скверы и набережные, которые преобразят в ближайшие годы. Онлайн-голосование на «Госуслугах» продлится до 12 июня.

Инициатива организована партией «Единая Россия» и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на портале.

На выбор — четыре территории муниципалитета: бульвар 50-летия Ленинского комсомола, «Сквер встреч» на перекрестке улиц Ленинской и Чапаева и два сквера в микрорайоне Новлянский: «Каруселька» и «Тигры на льду». Победителей определят жители.

Пример успешной реализации народных инициатив — недавно открытый Вишневый сад. На площади 0,9 гектаров сохранили зеленые насаждения, обновили газоны, установили навес с качелями, детскую зону, столики для настольного тенниса и места для отдыха. Для безопасности смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения.

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин отметил, что благоустройство общественных пространств — это совместная работа жителей, партии и властей. Именно люди решают, какие территории преображать в первую очередь.

«Вишневый сад — наглядный пример того, как инициатива жителей и поддержка народной программы позволяют создавать современные и комфортные пространства для отдыха», — отметил он.

Местная жительница Екатерина Лихачева рассказала, что проголосует за сквер «Тигры на льду».

«Очень хочется, чтобы это место преобразилось, стало более уютным и красивым. Будем тут гулять с детьми и встречаться с друзьями», — поделилась женщина.