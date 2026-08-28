Жители Воскресенска внесли более 19 тысяч предложений в новую народную программу

22 августа на Съезде партии «Единая Россия» утверждена новая народная программа, определившая план работы на ближайшие пять лет. В документ вошли 3,5 миллиона наказов от жителей страны, из которых 920 тысяч поступили из Московской области, а более 19 тысяч — от воскресенцев.

В Московской области народная программа выполнена более чем на 98%, до конца года планируется довести исполнение до 100%. Работа над наказами из новой программы уже началась.

«В народную программу вошли запросы, которые касаются каждого жителя. Если говорить о тройке абсолютных направлений, то это благоустройство, ЖКХ и качество дорог. Также людей волнует социальная сфера — здравоохранение и поддержка семей с детьми», — рассказала руководитель общественной приемной партии городского округа Воскресенск Валерия Малахова.

Участник специальной военной операции Дмитрий Белоусов, проживающий в поселке Фосфоритный, после службы активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Он также внес свой вклад в формирование новой народной программы: «Считаю, что в нашем поселке необходим ремонт хоккейной площадки и создание мотоклуба, а также клуба „Юный техник“. Помню сам в юном возрасте очень увлекался этим», — прокомментировал Дмитрий.

Народная программа представляет собой стратегический документ и «дорожную карту» развития страны, объединяющую государственную политику и наказы граждан. Федеральные, региональные и муниципальные программы составляют целостную систему, направленную на решение актуальных задач и улучшение качества жизни людей.