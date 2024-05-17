Жители Воскресенска собрали 630 килограммов пластиковых крышек на экоакции | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 18:39 Жители Воскресенска собрали 630 килограммов пластиковых крышек на экоакции Всероссийский экомарафон прошел в Воскресенске Пресс-служба городского округа Воскресенск

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Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» и акция «Добрые крышечки» прошли в Воскресенске у Дворца водного спорта «Дельфин». Всего удалось собрать около 600 килограммов пластиковых крышек и более четырех тонн макулатуры.

Участие в экомарафоне приняли школьники, студенты, юнармейцы, волонтеры, работники учреждений образования, культуры, спорта, детские дошкольные учреждения, общественные организации и активные жители.

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По сравнению с прошлым годом, количество участников значительно увеличилось. Жители Воскресенска с каждым годом все активнее включаются в экологические мероприятия.

В экологических движениях также поучаствовали Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки», лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова, Воскресенский институт туризма и молодёжный центр «Олимпиец».

Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск

Благодаря общим усилиям удалось собрать рекордное количество вторсырья: 630 кг пластиковых крышек и около 4,5 тонн макулатуры.

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