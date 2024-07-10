Жители Воскресенска смогут пройти диспансеризацию в парке Кривякино 13 июля

С начала лета в Московской области проводится акция «Проверь здоровье в парке», предоставляющая возможность жителям региона бесплатно пройти выездную диспансеризацию. В городском округе Воскресенск уже более 200 человек воспользовались этой возможностью, посетив выездной пункт диспансеризации в парке усадьбы Кривякино.

В рамках диспансеризации каждому желающему предлагаются такие процедуры, как флюорография, анализы крови на содержание сахара и холестерина, ЭКГ, измерение роста и веса, а также анкетирование для определения общего состояния здоровья.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что с начала лета в парках региона по выходным дням работают выездные бригады врачей. За прошедшие выходные на диагностику обратились 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тысячи человек.

Напомним, что ближайшая возможность пройти диспансеризацию будет доступна 13 июля с 10:00 до 14:00 в павильоне на фонтанной площади.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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