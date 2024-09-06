Жители Воскресенска смогут проголосовать на выборах онлайн в этом году

Выборы в Совет депутатов городского округа Воскресенск продлятся до 8 сентября. Работают 83 избирательных участка.

«У нас стартовали трехдневные выборы в Совет депутатов Воскресенска. У нас округ разделен на пять избирательных округов, где будут выбраны по пять депутатов. Очень удобно, что жители могут проголосовать на участке, а также в электронном формате», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Жители могут выбрать удобный формат голосования — лично или сделать выбор в электронном сервисе на компьютере, планшете или телефоне.

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