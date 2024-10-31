Жители Воскресенска смогут принять участие в голосовании за очистку прудов

До 15 ноября жители Московской области имеют возможность принять участие в голосовании на портале «Добродел» для отбора водных объектов, которые будут включены в программу «100 прудов и озер». По итогам голосования в программу вошли три водных объекта городского округа Воскресенск.

Эта инициатива поддерживается Министерством экологии и природопользования Московской области и направлена на расчистку водоемов в 2025 году. По итогам голосования в программу вошли три водных объекта городского округа Воскресенск. В их числе Второй пруд реки Семиславка, Второй пруд реки Кепиковка и Третий пруд реки Кепиковка.

Эти объекты были выбраны согласно новой методике, учитывающей как экологические критерии, так и обращения граждан с просьбами о расчистке. Жители Воскресенска могут проявить свою активную гражданскую позицию и поддержать выбранные пруды округа, проголосовав на портале.

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