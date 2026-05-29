Жители Воскресенска смогут принять участие в голосовании «Единой России» до 31 мая

В электронном предварительном голосовании могут участвовать люди старше 18 лет. Осенью они выберут кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную думу, Московскую областную Думу и местные советы.

Зарегистрироваться можно до 29 мая на сайте. Там же опубликованы программы кандидатов и их видеопрезентации. Голосовать разрешено за одного или сразу за нескольких претендентов.

«Предварительное голосование — это возможность для людей напрямую повлиять на формирование команды. Для меня важно идти на выборы с поддержкой жителей», — отметил кандидат Алексей Пахомов.

«Я уже отдал свой голос за достойных претендентов. Считаю важным не оставаться в стороне и приглашаю других жителей Воскресенска тоже принять участие в голосовании», — поделился житель округа Михаил Лисин.

Осталось всего три дня, чтобы успеть сделать выбор. Голосование — это возможность повлиять на будущее округа и региона.