Жители Воскресенска смогут оставить наказы в мобильных пунктах «Единой России»

С 20 по 29 мая в парках, скверах, на площадях и в торговых центрах работают мобильные пункты сбора наказов. Жители Подмосковья уже внесли в новую программу более 33 тысяч предложений.

36 процентов предложений касаются благоустройства, 20 процентов — жилищно-коммунального хозяйства, 15 процентов — здравоохранения, столько же — образования.

«Народная программа — это основа нашей работы. Важно, чтобы каждый житель мог легко и удобно донести свои идеи. Мобильные пункты — это возможность быть услышанным здесь и сейчас, без необходимости специально идти куда-то. Мы работаем для людей и должны быть максимально доступны», — отметил кандидат предварительного голосования Алексей Пахомов.

Житель Воскресенска Олег Сухарь рассказал, что его наказ — ремонт стадиона. С 2017 года разрабатывались проекты реконструкции, но он до сих пор в том состоянии, в котором его построили деды. Нужен капитальный ремонт.

Пункты сбора наказов будут работать до 29 мая включительно. Оставить свои предложения можно также в общественных приемных партии и на сайте.