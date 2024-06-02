Жители Воскресенска прошли диспансеризацию в парке «Кривякино»

Фото: Медиасток.рф

Выездная диспансеризация возобновила работу в Воскресенске. Жители могли сдать анализы, пройти диагностику, а также получить консультацию специалиста.

В парке «Кривякино» вновь заработала выездная диспансеризация. Каждый житель Воскресенска мог бесплатно пройти здесь медицинское обследование.

«Работают терапевты, можно проверить кровь на глюкозу и холестерин, сделать кардиограмму и пройти флюорографию. Также пациенты заполняют анкету. По ее результатам выявляются факторы риска социально-значимых заболеваний», —  пояснила заведующая поликлиникой № 4 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» Анна Пушечникова.

К таким заболеваниям, к примеру, относятся туберкулез, сахарный диабет и злокачественные новообразования. Результаты диспансеризации передадут в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Если выявят отклонение от нормы — его пригласят на прием к терапевту.

Проверил работу местных служб, пообщался с жителями и оценил удобство выездной диспансеризации и глава округа.

«Это мероприятие у нас проходит дважды в месяц. Время подбирают время так, чтобы было не жарко — с девяти утра до часу дня», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Следующая выездная диспансеризация в парке «Кривякино» пройдет восьмого июня. Летом прошлого года свое здоровье в ее рамках проверили более 650 человек.

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