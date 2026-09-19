Жители Воскресенска приняли участие в выборах во второй день голосования

В округе проходит второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Избирательные участки открылись в 08:00.

Наблюдатели на местах следят за легитимностью процесса, волонтеры при необходимости помогают избирателям сориентироваться.

«Что особенно радует — это настроение на участках. Звучит музыка, работает торговля, избирателей встречают люди в народных костюмах — ярко, душевно и с уважением к традициям. Такие моменты напоминают, что мы одна большая многонациональная семья, где у каждого из нас свой голос, но общее будущее», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Праздничная атмосфера делает день выборов не просто формальной процедурой, а настоящим событием для жителей муниципалитета. Проголосовать на участках можно сегодня и завтра с 08:00 до 20:00.