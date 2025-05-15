Жители Воскресенска приняли участие в двух экологических акциях

В Воскресенске стартовал Всероссийский марафон «Переработка „Сдай макулатуру — спаси дерево!“» и акция «Добрые крышечки». Жители округа планируют собрать свыше 500 килограммов пластиковых крышек и около четырех тонн макулатуры.

По словам начальника отдела по работе с молодежью Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Екатерины Чернышовой, такие экологические мероприятия проходят в муниципалитете регулярно.

«Тех жителей, которые в силу здоровья не смогли прийти лично, посетили волонтеры. Горожане передали макулатуру ребятам», — поделилась Екатерина Чернышова.

Экологические акции объединили активных жителей, учащихся школ, студентов, волонтеров, коллективы учреждений образования, культуры и спорта, сотрудников дошкольных учебных заведений, представителей общественных организаций.