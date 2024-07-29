Жители Воскресенска почтили память детей-жертв войны в Донбассе

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечают в России 27 июля. Эту дату утвердили в 2022 году по указу главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Именно 27 июля 2014 года Вооруженные силы Украины атаковали Горловку. В результате погибли 22 человека, четверо из них — дети.

Военный корреспондент «Известий» Сергей Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции в районе села Приютное весной 2024 года. Он стал одним из вдохновителей акции в память о погибших в Донбассе детях. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и выложили из свечей журавля.

«Каждый из погибших маленьких жителей Донбасса мог бы реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее и добрее. Но все это оборвалось в один миг. Наша святая обязанность помнить о них сегодня, завтра и всегда», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».