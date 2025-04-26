Жители Воскресенска очистили от мусора территорию Докторовских прудов

В Воскресенске прошла экологическая акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Неравнодушные жители привели в порядок территорию Докторовских прудов.

Всероссийская акция «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии России на протяжении 12 лет в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Вода — это жизнь. Наша прямая обязанность сделать так, чтобы наши пруды, реки и озера оставались прозрачными, чтобы наши дети и внуки смогли наслаждаться красотой и чистотой. Благодарю за активное участие всех неравнодушных воскресенцев. Сегодня мы вместе сделали его чище и краше», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.