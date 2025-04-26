Жители Воскресенска очистили от мусора территорию Докторовских прудов

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске прошла экологическая акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Неравнодушные жители привели в порядок территорию Докторовских прудов.

Всероссийская акция «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии России на протяжении 12 лет в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Вода — это жизнь. Наша прямая обязанность сделать так, чтобы наши пруды, реки и озера оставались прозрачными, чтобы наши дети и внуки смогли наслаждаться красотой и чистотой. Благодарю за активное участие всех неравнодушных воскресенцев. Сегодня мы вместе сделали его чище и краше», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Активисты собрали более 15 кубических метров мусора. Самую необычную находку извлекли из водоема — лестницу.

В акции приняли участие руководители структурных подразделений администрации, представители предприятий и общественных организаций, муниципальные депутаты, волонтеры и неравнодушные жители.

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