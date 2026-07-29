Жители Волоколамска проверили свое здоровье в Единый день диспансеризации

В минувшую субботу, 25 июля, Волоколамская взрослая поликлиника провела Единый день диспансеризации. Услугами воспользовались 30 жителей старше 18 лет, сообщили в региональном Минздраве.

За несколько часов пациенты прошли комплексное обследование, включающее анкетирование, первичный прием терапевта, электрокардиографию, рентген грудной клетки, а также общий и биохимический анализы крови. Как отметил заведующий медучреждением Руслан Корсаков, примерно треть участников была направлена на второй, углубленный этап диагностики.

«По результатам обследования врачи направили примерно треть участников на второй, углубленный этап диспансеризации. Специалисты назначают расширенную диагностику при выявлении любых отклонений от нормы. Это позволяет вовремя обнаружить скрытые угрозы и поставить точный диагноз», — рассказал он.

Особое внимание врачи уделяют жителям старше 40 лет: в этом возрасте повышается риск гипертонии, сахарного диабета и онкологических патологий. Раннее выявление таких заболеваний дает возможность предотвратить тяжелые осложнения.

Пройти диспансеризацию можно также в любой будний день с 8:00 до 12:00 в Волоколамской взрослой поликлинике. Регулярные осмотры помогают сохранить здоровье и контролировать состояние организма.