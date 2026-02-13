Жители Вохринки обсудили вопросы благоустройства с властями Раменского округа

В деревне Вохринка Раменского округа состоялась встреча местных жителей с представителями администрации. Участники разговора затронули темы, которые волнуют людей в повседневной жизни.

В частности, на встрече обсудили состояние дорог и тротуаров, качество уличного освещения и работу общественного транспорта. Жители также подняли вопросы благоустройства общественных зон, медицинского обслуживания и записи к узким специалистам.

Глава округа Эдуард Малышев подчеркнул, что такие встречи помогают быстрее узнавать о проблемах на местах.

«Мы слышим каждого жителя и берем все вопросы под личный контроль», — отметил он.

Формат выездной администрации особенно важен для отдаленных населенных пунктов. Он позволяет оперативно реагировать на запросы людей и сразу намечать пути решения.