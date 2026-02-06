Жители Власихи объединились для борьбы со снегом

Жители городского округа Власиха разных возрастов и профессий собрались на набережной Верхнего озера, чтобы сделать свой город чище и уютнее. На зимнем субботнике они помогли коммунальным службам в борьбе со снежной стихией.

Первый заместитель главы Константин Савченко выразил благодарность всем, кто пришел на помощь. Он отметил, что снегопады были сильными и на некоторых участках, например, на набережной Верхнего озера, не хватает рабочих рук.

Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков также присоединился к участникам субботника. Он заметил, что морозная погода и выглянувшее солнце подняли всем настроение.

Пришедших на субботник обеспечили необходимыми инструментами. Мужчины работали ледорубами и металлическими скребками, а женщинам дали удобные пластиковые лопаты.

Волонтеры, молодогвардейцы, сотрудники городских учреждений, школьники и жители города вместе навели порядок. Снег убрали с прилегающей территории и со ступеней спуска к озеру. Теперь коммунальным службам предстоит вывезти собранный снег, чтобы он не превратился в лед.