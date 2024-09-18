Жители Видного высадили 50 кустов сирени в Центральном парке

В Ленинском городском округе в Центральном парке в Видном состоялась благотворительная экологическая акция по сохранению зеленых насаждений «Подари лес другу». В мероприятии приняли участие сотрудники администрации округа, работники банка ВТБ вместе со своими семьями, а также студенты Президентской академии.

Участники высадили 50 кустов сирени сорта «Красная Москва», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Озеленение парков является частью масштабной экологической программы, инициированной сотрудниками крупного универсального коммерческого банка. Среди почетных гостей мероприятия были заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора, заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова, глава бизнес-группы «Подольская» Юлия Волгина и управляющий директор ВТБ банка Алексей Шлыков. Акция «Подари лес другу» проводится уже 10 лет, и за это время было высажено около четырех миллионов деревьев по всей России.

Заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова отметила, что в округе часто проводятся такие благотворительные акции по высадке зеленых насаждений, а особенно приятно, что большое количество жителей готовы принять участие.

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