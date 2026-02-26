Жители улицы Калинина помогли убрать снег в Павловском Посаде

Жительница города Елена, выступая от имени своих соседей, выразила благодарность муниципальным службам за оперативную и качественную уборку дворовых территорий после обильного снегопада. В этом письме был не только комплимент работе коммунальщиков, но и рассказ о поступке самих горожан. Мужчины улицы Калинина, осознавая приоритетность очистки центральных магистралей и подходов к социальным объектам, не стали дожидаться, пока тяжелая техника доберется до частного сектора. Вооружившись лопатами, они самостоятельно вышли на расчистку проулков и придомовых территорий.

«От всей команды муниципальных служб и от себя лично хочу сказать огромное спасибо жителям улицы Калинина. Такая гражданская сознательность — неоценимая помощь городу. Когда люди понимают, что в приоритете сейчас социальные объекты, и берут инициативу в свои руки на своих участках, это заслуживает глубокого уважения. Особая благодарность мужчинам улицы Калинина. Вы — настоящий пример того, как нужно беречь свой дом и свою улицу. Именно на таких людях держится наш округ», — подчеркнул глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.