Жители Талдома объединились для озеленения парка «Победа»

В парке «Победа» в Талдоме прошла акция по озеленению. Десятки местных жителей собрались, чтобы внести свой вклад в преображение территории. Под девизом «время сажать: создаем зеленое пространство» были высажены кусты сирени и посеяны семена на грядках общественного огорода.

Особое участие в акции приняли представители старшего поколения — члены «Активного долголетия» и Совета ветеранов округа. Под руководством сотрудника парка Оксаны Кальяновой они высаживали морковь, лук, укроп и сельдерей. А вдоль уютной дорожки парка расцвели новые кустики сирени.

Пожилые талдомчане с трепетом вспоминали, как много лет назад сами сажали деревья в этом парке. Теперь эти деревья выросли большими и создают уютную тень в солнечные дни.

Оксана Кальянова поделилась планами на будущее: «Мы высадим целую аллею черноплодной рябины и сливы». Жители Талдома с нетерпением ждут новых встреч в парке, чтобы вместе творить добро и заботиться о своем родном городе.