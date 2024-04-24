Жители Ступина и Шаховской получили выплаты на приобретение жилья | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:54 Жители Ступина и Шаховской получили выплаты на приобретение жилья Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Принятие заявок на предоставление в 2025 году социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских районах Московской области, завершилось. Всего поступило 39 заявок от жителей 10 городских округов региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, главная цель таких мер господдержки — помощь работникам агропромышленного комплекса для привлечения кадров и увеличения численности местного населения в сельской местности.

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Социальные выплаты, которые можно использовать на строительство или покупку жилья, дают возможность создать комфортные условия для каждой семьи и стимулируют к дальнейшему развитию. Дотации предоставляются в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

В 2024 году два человека из городских округов Ступино и Шаховская уже получили социальные выплаты на строительство жилых домов на территории области.

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