Жители Старой Купавны получили ключи от новых квартир

В Старой Купавне 327 переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир. Это важный шаг для местных жителей, которому предшествовала реализация программы по улучшению жилищных условий.

Новый многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Кирова, 8а, к.2, имеет площадь более шести тысяч квадратных метров и включает в себя девять этажей с четырьмя подъездами. На первом этаже находятся вестибюль с помещением для консьержа, колясочная и холл лифтов. Для удобства жильцов предусмотрены четыре лифта и подъемная платформа для людей с ограниченными возможностями.

Территория вокруг дома благоустроена: здесь есть парковка, тротуары с прочным покрытием, детская площадка и воркаут-зона. Также установлены скамейки, урны и площадки для раздельного сбора мусора. Переезд в новое жилье стал возможен благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Среди новоселов — 131 семья, которая покинет 26 аварийных зданий. Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил жителей с этим долгожданным событием. Для самых маленьких горожан в день вручения ключей работали аниматоры, что создало праздничную атмосферу и добавило радости в этот знаменательный момент.