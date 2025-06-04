Жители Солнечногорска выберут один из трех объектов для благоустройства

Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие уже более 12 тысяч жителей. Жители Солнечногорска выбирают из трех ключевых территорий, которые могут преобразиться в следующем году. Благоустройство реализуют благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На выбор жителей Солнечногорска представили три масштабных проекта, каждый из которых призван улучшить городскую среду и создать новые точки притяжения. Это сквер, расположенный возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», яблоневый сад в поселке Смирновка рядом с домом № 7, а также территория вокруг Спасского храма в поселке Андреевка.

«Проекты, которые наберут наибольшую поддержку, будут реализованы по программе комплексного благоустройства. Каждый голос жителей является важным шагом к созданию современных и красивых общественных пространств, которые будут радовать всех нас в будущем», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Принять участие в голосовании можно до 12 июня. Оно проводится онлайн на портале «Госуслуги», а также офлайн на мероприятиях округа с помощью волонтеров.