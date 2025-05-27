Жители Солнечногорска выберут объекты для благоустройства
Всероссийской онлайн-голосование за объекты для благоустройства проходит на портале госуслуг. Жители Солнечногорска смогут отдать голос за сквер возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», яблоневый сад в Смирновке рядом с домом № 7 и территорию вокруг Спасского храма в поселке Андреевка.
На данный момент лидирует сквер возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард». В случае победы здесь проведут масштабное озеленение, обновят покрытия, установят современные системы освещения и новые элементы малых архитектурных форм.
Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг, а также с помощью волонтеров на крупных мероприятиях в округе.
«Я благодарен каждому жителю, кто уже проголосовал и проявил активную гражданскую позицию. Ваш выбор — это вклад в будущее нашего округа, в создание комфортной и красивой среды для жизни», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Голосование продлится до 12 июня.