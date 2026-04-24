Жители Солнечногорска выберут объекты для благоустройства

Жители городского округа Солнечногорск могут выбрать одну из общественных территорий, которую благоустроят в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры муниципалитета помогают жителям в процессе голосования.

В этом году на голосование представлены два объекта: сквер «Долголетие» в поселке городского типа Андреевке и яблоневый сад в поселке Смирновка.

«Федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“ реализуется по решению Президента России в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Такие проекты помогают нам делать уютнее и комфортнее наш городской округ Солнечногорск», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проголосовать за объекты жители Солнечногорска могут онлайн на сайте или через приложение «Госуслуги Решаем вместе». Голосование продлится до 12 июня 2026 года.