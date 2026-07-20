Жители Солнечногорска сыграли в волейбол с олимпийскими чемпионами

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске 19 июля прошел первый в этом сезоне фестиваль «Звездное лето в Подмосковье». Известные спортсмены — чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы — приняли участие в тренировках и играх с жителями округа.

Кульминацией мероприятия стал матч по пляжному волейболу между командой звезд и жителями Солнечногорска. Среди участников спортивного праздника были олимпийский чемпион Александр Легков, чемпион мира по пляжному волейболу Борис Никоноров, победитель второго сезона шоу «Титаны» Николай Бобылев, чемпионка Европы, главный тренер команды «Заречье-Одинцово» по пляжному волейболу Наталья Урядова, двукратный бронзовый призер первенства России по пляжному волейболу Виктория Ломова.

«Солнечногорск еще раз подтвердил, что спорт для нас — это возможность быть вместе, проводить время активно и с пользой для здоровья. Спасибо каждому, кто стал частью этого большого праздника», — сказал глава округа Константин Михальков.

Чемпионы провели разминку и мастер-классы, научили приемам перетягивания каната, азам футбола и волейбола. Желающие смогли улучшить свои навыки под руководством Бориса Никонорова.

«Это великолепный проект, который объединяет жителей. Спорт делает людей лучше, формирует правильные ценности, воспитывает уверенность в себе, стойкость, целеустремленность, амбициозность. Эти качества помогают в дальнейшем и в семейной жизни, учебе, работе», — отметил чемпион мира по пляжному футболу, заслуженный мастер спорта России Борис Никоноров.

Главным событием дня стал турнир по пляжному волейболу, в котором сборная титулованных спортсменов сыграла с любительскими командами жителей и гостей праздника в формате 5 на 5.

В завершение мероприятия Александр Легков провел интерактивы, а также состоялись автограф-сессии и фотосессии. На празднике разыграли различные призы в лотерее в формате «колеса фортуны».